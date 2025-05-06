شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإسباني يشيد بإسهامات المملكة المميزة في العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

جهود السعودية في العمل الإنساني

البرامج الإنسانية والإغاثية

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خافيير كارباخوسا سانشيز.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأشاد السفير الإسباني بالإسهام المميز للمملكة ممثلة بالمركز في مسيرة العمل الإنساني حول العالم، ودعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف الأزمات والمحن.وقدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 134 مليار دولار أمريكي كمساعدات لـ 172 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة بين 1996 - 2025م.وبيَّن الدكتور الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس في 13 مايو من عام 2015م، بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.ليكون مختصًا بتقديم البرامج الإنسانية والإغاثية المتنوعة، وفقًا للأهداف والمبادئ الإنسانية النبيلة.