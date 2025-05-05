شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: خطط الاحتلال ستتسبب في مزيد من المآسي لسكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة شاهد| سيول البتراء في الأردن.. إجلاء نحو 1800 سائح ومقتل بلجيكية ونجلها استشهاد 19 فلسطينيًا في عمليات القصف المستمرة للاحتلال شمال غزة

استشهاد 9 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - حذر الاتحاد الأوروبي من خطورة الموقف الإنساني في غزة، جراء استمرار الحصار وتوقف المساعدات الغذائية والطبية، وأن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع العمليات العسكرية والانتشار العسكري في غزة ستتسبب في مزيد من المآسي.وأكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أحمد العلوني ضرورة رفع الحصار المفروض على جميع أرجاء غزة، ووضع حد للعنف ولمعاناة السكان.وطالب العلوني الإسرائيلي بإطلاق سراح الرهائن والعودة إلى المفاوضات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية وعودة التيار الكهربائي.استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 51 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للأحياء السكنية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.كما فجّرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في بلدة بيت لاهيا، التي توغلت على أطرافها الشمالية عشرات الآليات العسكرية.