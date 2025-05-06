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شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج عالمي.. السديس يشيد بجهود المملكة في مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبدالرحمن السديس، بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، في مكافحة المخدرات.
وأكد أن المملكة تُعد نموذجًا عالميًا في التصدي لهذه الآفة التي تهدد المجتمعات، انطلاقًا من حرصها على حماية أبنائها وبناتها الذين يشكلون أساس نهضتها وتقدمها.
جاء ذلك خلال استقباله مدير مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة، العميد محمد بن سعيد القحطاني، بمكتبه في الرئاسة، إذ ثمن الدور البطولي الذي يضطلع به رجال مكافحة المخدرات، في التصدي لتجار الدمار والخراب الذين يعبثون بصحة الإنسان وسلامة المجتمع.
حفظ الضرورات الخمسوأكد السديس أن الشريعة الإسلامية حفظت الضرورات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعِرض، وهي مقاصد شرعية تجتمع كلها في خطورة المخدرات وضرورة مكافحتها، مشيرًا إلى أن ما تبذله الدولة في هذا المجال يعكس وعيًا راسخًا بأهمية تحصين المجتمع من هذه السموم الفتاكة.
وأعرب عن تقديره لما يبذله مكتب مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة من جهود نوعية، سائلاً الله أن يحفظ الشباب والفتيات من هذه الآفة، وأن يبارك في جهود رجال الأمن، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.
وفي ختام اللقاء، قدم السديس درعًا تذكاريًا للعميد القحطاني، تقديرًا لجهودهم في حماية المجتمع، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية والوطنية.
وأكد أن المملكة تُعد نموذجًا عالميًا في التصدي لهذه الآفة التي تهدد المجتمعات، انطلاقًا من حرصها على حماية أبنائها وبناتها الذين يشكلون أساس نهضتها وتقدمها.
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حفظ الضرورات الخمسوأكد السديس أن الشريعة الإسلامية حفظت الضرورات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعِرض، وهي مقاصد شرعية تجتمع كلها في خطورة المخدرات وضرورة مكافحتها، مشيرًا إلى أن ما تبذله الدولة في هذا المجال يعكس وعيًا راسخًا بأهمية تحصين المجتمع من هذه السموم الفتاكة.
وأعرب عن تقديره لما يبذله مكتب مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة من جهود نوعية، سائلاً الله أن يحفظ الشباب والفتيات من هذه الآفة، وأن يبارك في جهود رجال الأمن، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.
تعزيز القيم التحذيريةوقدّم العميد القحطاني عرضًا لأبرز جهود المكتب في التصدي للمخدرات وملاحقة المروجين، مثمنًا دعم رئاسة الشؤون الدينية في التوعية الدينية بخطورة هذه الآفة، وتعزيز القيم التحذيرية في المجتمع.
وفي ختام اللقاء، قدم السديس درعًا تذكاريًا للعميد القحطاني، تقديرًا لجهودهم في حماية المجتمع، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية والوطنية.