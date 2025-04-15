شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شور» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمةـ فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ11.541 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 7.694 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمةـ فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.