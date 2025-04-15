شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة فلنكات المترو والسكك الحديدية يوفر 50 مليون دولار واردات سنويا والان مع تفاصيل الخبر

تُعد صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو من الصناعات الاستراتيجية التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا، في إطار خطتها لتوطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد البالغ نحو 50 مليون دولار سنويا.

وتأتى شركة سيجوارت المصرية للمواسير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى صدارة الشركات المتخصصة في هذا المجال، حيث تمتلك خبرات طويلة وقدرات إنتاجية تؤهلها لتلبية احتياجات مشروعات تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق لا سيما بعد تدشين مصنعها الجديد وتطوير المصنع القائم .

وتتجلى أهمية توطين هذه الصناعة بحسب المصادر في دعم خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع النقل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة في تشغيل القطارات، لا سيما مع التوسع الكبير في خطوط المترو والقطارات الكهربائية. كما يساهم تصنيع الفلنكات محليًا في تقليل تكلفة المشروعات القومية، وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة فى ظل توافر المواد الخام والخبرة الفنية داخل البلاد.

وتسعى شركة سيجوارت إلى تطوير خطوط إنتاجها، ورفع كفاءتها الفنية من خلال الشراكة مع شركات عالمية، بما يمكنها من إنتاج فلنكات عالية الجودة مطابقة للمعايير الأوروبية، وقادرة على تحمل الأوزان العالية وسرعات القطارات المتقدمة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في تعزيز فرص التصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية في مجال السكك الحديدية. ويُعد توطين صناعة الفلنكات خطوة جديدة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.