شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات الاثنين.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

تباطؤ نمو الطلب العالمي

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية في ختام تعاملات أمس الاثنين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 64.88 دولار للبرميل عند التسوية.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات، لتصل عند التسوية إلى 61.53 دولار للبرميل.

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.



وذكرت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، إنه في ضوء التوقعات الحالية، سيزيد الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 3ر1 مليون برميل يوميا، إلى حوالي 05ر105 مليون برميل يوميا.

توقعات الطلب العالمي على النفط

وكانت أوبك تتوقع في السابق نمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميًا، في حين خفضت توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل من 4ر1 مليون برميل إلى 3ر1 مليون برميل يوميًا.

وأشار تقرير أوبك إلى أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بحالة عدم اليقين المتزايدة الناتجة عن معركة الرسوم الجمركية التي يشهدها العالم حاليًا.