شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات إسبانية لتغيير موقف واشنطن بشأن الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية لأمريكا على أوروبا

حرب الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - يتوجه وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، حسبما أعلن الاثنين، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.وتأتي زيارت كويبرو بعد زيارة المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الاثنين للعاصمة الأمريكية، حيث سيجري مباحثات نيابة عن التكتل القاري سعيا لتجنب حرب تجارية شاملة بعد الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال كويربو، إنه سيجتمع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الثلاثاء وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والعديد من رجال الأعمال الأميركيين لتعزيز العلاقات الثنائية.وأضاف أن زيارته تتناسب مع زيارة سيفكوفيتش التي تحظى بالدعم الكامل والتام من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأعرب كويربو عن الأمل في أن نكون جميعا قادرين على التوصل بالتفاوض لاتفاق متوازن بين الطرفين، لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع.وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 20%على السلع من الاتحاد الأوروبي، بينما أعلن الأخير أنه سيتخذ إجراءات مضادة في حال فشل المفاوضات مع واشنطن.وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى لمدة 90 يومًا، والاكتفاء حاليًا بالرسوم الدنيا التي فرضها على العديد من دول العالم، والبالغة 10%.ووعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بحزمة مساعدات بقيمة 14,1 مليار يورو لمساعدة قطاعات محلية مثل زيت الزيتون والنبيذ على الصمود في وجه الحرب التجارية.