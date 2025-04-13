شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1.2% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للاسبوع الثانى على التوالى، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 1.2%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 0.8%، وذلك وسط مخاوف من ضعف الطلب على النفط جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غوانغشا تشوشان للطاقة الصينية و30 ناقلة نفط لنقلها النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "اليوم تفرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة صينية ثانية لتشغيل المحطات، وهي شركة غوانغشا تشوشان للطاقة، والتي استلمت ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية".

كما أدرجت وزارة الخارجية ثلاث شركات لخدمات السفن "لتورطها في نقل النفط الإيراني"، حسبما ذكرت الوزارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات قانونية من الإمارات والهند بسبب توريدها النفط الإيراني.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "تُعزز إجراءات اليوم سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب لحرمان الحكومة الإيرانية من أي سبيل لامتلاك سلاح نووي".

وتابعت: "ستحد هذه العقوبات من تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، وهي جزء من التزام الرئيس ترامب بوقف صادرات النفط الإيرانية تماما، وخاصةً إلى الصين".



