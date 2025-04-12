الاقتصاد

الذهب في مصر.. ارتفاع متواصل وعيار 21 يسجل 4650 جنيهًا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • الذهب في مصر.. ارتفاع متواصل وعيار 21 يسجل 4650 جنيهًا 1/2
  • الذهب في مصر.. ارتفاع متواصل وعيار 21 يسجل 4650 جنيهًا 2/2

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 إبريل عند أعلى مستوى لها، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مساء أمس الجمعة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير في سعر المعدن النفيس بالبورصة العالمية في تعاملات أمس ليتخطى سعره عالميا حاجز الـ3230 دولارًا.

سعر الذهب في مصر

سجل الذهب في مصر من سعر عيار 24 نحو 5314 جنيها للبيع و5342 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 4650 جنيها للبيع و4675 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية 3985 جنيها للبيع و 4007 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 14 نحو 3100 جنيها للبيع و3116 جنيها للشراء.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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