شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4360 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21

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سعر الذهب في مصر

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء 9 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 7982.75 جنيه للبيع، و4960 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4567.5 جنيه للبيع، و4546.75 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4360 جنيها للبيع، و4340 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3737.25 جنيه للبيع، و3720 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2906.75 جنيه للبيع، و2893.25 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2491.5 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 34880 جنيها للبيع، و34720 جنيها للشراء.