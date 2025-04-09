الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4360 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4360 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4360 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء 9 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 7982.75 جنيه للبيع، و4960 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4567.5 جنيه للبيع، و4546.75 جنيه للشراء.

عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4360 جنيها للبيع، و4340 جنيها للشراء.

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وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3737.25 جنيه للبيع، و3720 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2906.75 جنيه للبيع، و2893.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2491.5 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 34880 جنيها للبيع، و34720 جنيها للشراء.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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