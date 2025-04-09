شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الجمركية تمحو مكاسب الذهب.. والأسواق تستعد للأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقد الذهب مكاسبه السابقة ليغلق مستقراً، بعدما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ خططها بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، وهو ما أضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، وفق ما أفادت به شبكة "بلومبرج" الأمريكية. رسوم تصل إلى 104%.. والصين تتأهب للرد أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية تصل إلى 104% على عدد كبير من الواردات الصينية، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

في المقابل، قال لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إن بلاده تمتلك "أدوات سياسية كافية لتعويض الصدمات الخارجية السلبية بشكل كامل"، في إشارة إلى استعداد بكين لامتصاص تداعيات التصعيد الأمريكي.

اقرأ أيضاً: هل ينهار سعر الذهب بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة؟ الذهب يتخلى عن مكاسبه شهدت الأسواق الأمريكية تراجعًا في الأسهم والسندات بعد موجة من التقلبات الحادة، كما محا الذهب مكاسب بلغت 1.3% مع سعي المستثمرين لإعادة تقييم توجهاتهم في ظل احتمال تصاعد حرب تجارية عالمية.

ورغم سعي ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لفرض ما وصفها بـ"صفقات الإذعان"، إلا أن المحللين يرون أن هذه الاستراتيجية لم تحقق سوى خسائر كبيرة حتى الآن، مع تزايد الضبابية في الأسواق. الذهب ليس في مأمن من تقلبات ترامب رغم مكانة الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلا أنه تأثر مؤخرًا بالتدخلات السياسية المفاجئة، بحسب ما أوضحته نيكي شيلز، رئيسة قسم الأبحاث في شركة "إم كي إس بامب إس إيه".

وقالت شيلز إن "الذهب شأنه شأن باقي الأصول، ليس بمنأى عن التدخلات الترامبية الفجائية، خصوصًا مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بنقص السيولة في الأسواق العالمية".

اقرأ أيضاً: لماذا تتقلب أسعار الذهب بشدة حالياً.. وما توقعات المعدن النفيس؟ الذهب لا يزال الأفضل أداءً بين فئات الأصول رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته في عام 2025، إذ ارتفع بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا أرقامًا قياسية متتالية، ومجتذبًا تدفقات قوية من صناديق الاستثمار التي تبحث عن الأمان في ظل اضطرابات اقتصادية متزايدة. الركود التضخمي يدعم المعدن الأصفر أشارت شيلز إلى أن المخاوف من الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي تدفع إلى زيادة الطلب على الذهب، قائلة: "هبوط النمو وتفاقم المخاطر الاقتصادية يدعمان الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط". أسعار الذهب والمعادن النفيسة اليوم سعر الذهب الفوري: استقر عند 2982.92 دولارًا للأوقية، أما الفضة فتراجعت، واستقر البلاديوم، وشهد البلاتين ارتفاعًا طفيفًا. إلى أين يتجه سعر الذهب الأيام المقبلة؟ بحسب منصة "أف إكس ستريت" الأمريكية، من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مع ترجيح صدور تدابير مضادة من اقتصادات كبرى.

ومن الناحية الفنية، قد يدخل الذهب في مسار هبوطي، إذ يتداول دون متوسطه المتحرك البسيط لعشرين يومًا.

وتشمل أبرز مستويات الدعم المتوقعة سعر 2970.30 دولار للأوقية، ويليه 2959 دولار، ثم

2942 دولار.

أما مستويات المقاومة في حال التحسن، فستكون 2998 دولار، ثم 3015 دولار، و3022 دولار.