شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الاتحاد» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 %.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 %.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.