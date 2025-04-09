الاقتصاد

مجلس إدارة «الاتحاد» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «الاتحاد» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 %.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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