الاقتصاد

«كيمانول»: فتح تحقيق خارجي في صفقتي استحواذ على شركتين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«كيمانول»: فتح تحقيق خارجي في صفقتي استحواذ على شركتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول»: فتح تحقيق خارجي في صفقتي استحواذ على شركتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التحقيق يأتي حرصاً من مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) الحالي والذي بدأ دورته في 12/11/2024م في الحفاظ على مكتسبات وحقوق مساهمي الشركة وحماية مصالحهم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، وبناءً على توصية لجنة المراجعة المرفوعة للمجلس بتاريخ 07/04/2025م.
وكانت التوصية تضمنت ضرورة فتح تحقيق (Forensic Audit ) في وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية اللتان تمتا خلال دورة مجلس الإدارة السابق (11/2021 – 11/2024م)، فقد تم عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة الحالي في يوم الثلاثاء الموافق 08/04/2025م وقرر المجلس في هذا الاجتماع التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في (Forensic Audit ) لإجراء التحقيق في صفقتي الاستحواذ المذكورتين ومدى جدواها ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظاميه بعد استكمال نتائج التحقيق.
ونوهت الشركة بالإعلان لاحقا عن أي مستجدات في هذا الخصوص.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا