شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول»: فتح تحقيق خارجي في صفقتي استحواذ على شركتين والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت التوصية تضمنت ضرورة فتح تحقيق (Forensic Audit ) في وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية اللتان تمتا خلال دورة مجلس الإدارة السابق (11/2021 – 11/2024م)، فقد تم عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة الحالي في يوم الثلاثاء الموافق 08/04/2025م وقرر المجلس في هذا الاجتماع التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في (Forensic Audit ) لإجراء التحقيق في صفقتي الاستحواذ المذكورتين ومدى جدواها ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظاميه بعد استكمال نتائج التحقيق.

ونوهت الشركة بالإعلان لاحقا عن أي مستجدات في هذا الخصوص. الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن التحقيق يأتي حرصاً من مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) الحالي والذي بدأ دورته في 12/11/2024م في الحفاظ على مكتسبات وحقوق مساهمي الشركة وحماية مصالحهم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، وبناءً على توصية لجنة المراجعة المرفوعة للمجلس بتاريخ 07/04/2025م.وكانت التوصية تضمنت ضرورة فتح تحقيق (Forensic Audit ) في وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية اللتان تمتا خلال دورة مجلس الإدارة السابق (11/2021 – 11/2024م)، فقد تم عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة الحالي في يوم الثلاثاء الموافق 08/04/2025م وقرر المجلس في هذا الاجتماع التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في (Forensic Audit ) لإجراء التحقيق في صفقتي الاستحواذ المذكورتين ومدى جدواها ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظاميه بعد استكمال نتائج التحقيق.ونوهت الشركة بالإعلان لاحقا عن أي مستجدات في هذا الخصوص.