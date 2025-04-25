الامارات | القرية العالمية قبل نهاية موسمها الـ 29: لا تفوّتوا أجمل الحِرَف التقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تقديم أروع تجارب التسوق لهذا الموسم مع عروضها الكبرى لنهاية الموسم، وما توفّره من أندر المنتجات التراثية والعصرية، احتفاءً بالأسابيع الأخيرة التي تمثّل مسك ختام الموسم الـ29، ومع اقتراب إسدال الستار عليه، توفّر الوجهة لضيوفها فرصة أخيرة للتسوق من أنحاء العالم عبر أجنحتها الثقافية، واقتناء تذكارات متميّزة تحوّل زيارتهم إلى ذكرى لا تُنسى.

تحتضن القرية العالمية 30 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة، من ضمنها ثلاثة أجنحة جديدة أُضيفت هذا الموسم، هي جناحا الأردن والعراق، وجناح سريلانكا وبنغلاديش، وتواصل الوجهة إثراء تجربة الضيوف عبر رحلة تسوق استثنائية بين ثقافات العالم، ويروي كل محل داخل الأجنحة المتنوعة للقرية العالمية، من جناح الإمارات إلى الهند، ومن سورية إلى مصر، ومن إيران إلى اليابان، حكايات فريدة، بما يضمن لكل زائر تجربة غنية ومتفردة تمزج بين الحِرف اليدوية الأصيلة والتصاميم الحديثة، ليجتمع العالم بكل تنوعه الثقافي وأفضل منتجاته في وجهة واحدة.

ومع إطلاق «التخفيضات الكبرى» حالياً ولفترة محدودة، تتيح الوجهة لضيوفها عروضاً لا تُفوت في عالم أكثر روعة.

وستتاح للضيوف ضمن بيئة حيوية حافلة بروح التسوق التفاعلي، فرصة الانخراط في تجارب تسوق شبيهة بالأسواق التقليدية من خلال التواصل المباشر مع البائعين، لتواصل القرية العالمية بذلك ترسيخ مكانتها وجهةً أولى للتسوّق والثقافة والترفيه في المنطقة، بعد استقبالها أعداداً كبيرة من الضيوف حتى اليوم.