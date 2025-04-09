الاقتصاد

«إديس» تتلقى إخطارا بتمديد 3 عقود منصات بحرية مرفوعة في مصر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«إديس» تتلقى إخطارا بتمديد 3 عقود منصات بحرية مرفوعة في مصر

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أديس القابضة، إخطارا، أمس، من الشركة العامة للبترول في مصر، بتمديد عقود 3 منصات بحرية مرفوعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي قيمة الأعمال المتراكمة المتوقعة لتمديدات العقود 673.5 مليون ريال (179.6 مليون دولار أمريكي).
وتشمل التمديدات ثلاثة منصات مرفوعة متعاقد عليها لصالح الشركة العامة للبترول وهي: أدمارين 3 وأدمارين 6 اللتان تم تمديد عقودهما لمدة سنة مؤكدة مع خيار التمديد لسنة أخرى، وتدخل تلك التمديدات حيز النفاذ خلال عامي 2025 و2026 بعد انتهاء مدد عقودهما الحالية، والمنصة أدمارين 5 التي تم تمديد عقدها لمدة ثلاثة سنوات مؤكدة مع خيار التمديد لعام واحد، ويدخل حيز التنفيذ على الفور.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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