شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المغربية تغلق على ارتفاع بتقدم أداء المؤشرات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

المؤشرات الدولية

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 1.35 في المئة عند 16.479,06 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.27 في المئة، ليستقر عند 1.339,77 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.23 في المئة بمجموع 1.133,84 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 2.45 % بمجموع 15.987,93 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 543 مليون درهم مغربي، وبلغت رسملة البورصة ما يقارب 858 مليار درهم مغربي.