شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 4390 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، 7 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في مصر، 5017.25 جنيه للبيع، و4994.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في مصر، 4599 جنيها للبيع، و4578 جنيها للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في مصر، إلى: 4390 جنيها للبيع، و4370 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في مصر، 3762.75 جنيه للبيع، و3745.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في مصر، 2926.75 جنيه للبيع، و2913.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في مصر،إلى: 2508.5 جنيه للبيع، و2497.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 35120 جنيها للبيع، و34960 جنيها للشراء.