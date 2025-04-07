شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. العالمى يتراجع والمصرى يرتفع فوق 4400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

انخفض الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع بداية تداولات اليوم ولكنه سرعان ما عاد إلى تقليص خسائره مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بالإضافة إلى الدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5034 جنيها

- عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

- عيار 18 يسجل 3776 جنيها

- الجنيه الذهب 35240 جنيها

أداء الذهب في البورصة

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2970 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3030 دولار للأونصة، ليقوم بتقليص خسائره ويتداول حالياً عند المستوى 3026 دولار للأونصة.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% لينخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 3% وذلك بالرغم من تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة.

كان السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب هو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين حول العالم إلى بيع الذهب وغيره من السلع بهدف تغطية الخسائر في الأسواق الأخرى وعلى رأسها خسائر أسواق الأسهم.

جاءت هذه المخاوف بعد اعلان الرئيس الأمريكي عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% طالت جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصل إلى 49% على سلع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، وفق تحليل جولد بيليون.

وأدى هذا إلى خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وتسبب في انخفاض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9% اليوم الاثنين. حيث أثارت هذه الخطوة قلق الأسواق العالمية لترد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لرد منسق.