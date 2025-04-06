شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تعاملات بـ 10 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق متراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى2.167 تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 10.213 مليارات جنيه، وتعاملات سوق الأسهم نحو 3.3 مليارات جنيه. إيجي إكس 30 وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 3.34% ليصل لمستوى 30639.52 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 4.84% ليبلغ 8649.18 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 4.58% ليصل لـ 11941.06 نقطة.