الجنيه المصري يهوي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في تعاملات بنوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات بنوك محلية اليوم الأحد، وفقا لـ “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.

وبلغ سعر الدولار 51.21 جنية، مقارنة مع 50.64 جنيه في تعاملات يوم الخميس الماضي وفقا لـ “الاقتصادية”.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت البورصة المصرية اليوم أيضا، مقتفية أثر الأسواق العالمية، التي تكبدت خسائر ثقيلة منذ نهاية الأسبوع الماضي بفعل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.

وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 4% خلال أول عشر دقائق من الجلسة، قبل أن يقلصها إلى 2.3% بحلول الساعة 1058 بتوقيت القاهرة، فيما فقدت الأسهم 55 مليار جنيه من قيمتها بعد أن قلصتها من 88 مليار جنيه بأول عشرة دقائق من تداولات اليوم.

ما أوقفت إدارة البورصة التداول على 11 سهما بعد تراجعها بأكثر من 5%.

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