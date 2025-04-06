شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات» تتحول للربحية بـ11.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة نماء للكيماويات للربحية في عام 2024 بـ11.7 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 156.9 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان للشركة على تداول السعودية، يعود السبب في تحقيق صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى:
• عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.
وجاء ذلك بالرغم من العوامل السلبية التالية التي أثرت على الأداء المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024:
• انخفاض كمية المبيعات مما أثر على الإيرادات ونتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تراجع الطلب.
• انخفض متوسط أسعار البيع بشكل ملحوظ مما أثر على الإيرادات.
• انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة إلى انخفاض الكميات المباعة.
• ارتفاع مصاريف الشحن يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الشحن نتيجة الى الظروف العالمية.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب زيادة تكلفة تراخيص البرمجيات.
• ارتفاع الإيرادات (مصروفات) التشغيل الأخرى إلى تعديل المخصص الديون المشكوك فيها.
• ارتفاع المصروفات البنكية نتيجة إلى استخدام التسهيلات البنكية.
وبحسب بيان للشركة على تداول السعودية، يعود السبب في تحقيق صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى:
• عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.
وجاء ذلك بالرغم من العوامل السلبية التالية التي أثرت على الأداء المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024:
• انخفاض كمية المبيعات مما أثر على الإيرادات ونتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تراجع الطلب.
• انخفض متوسط أسعار البيع بشكل ملحوظ مما أثر على الإيرادات.
• انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة إلى انخفاض الكميات المباعة.
• ارتفاع مصاريف الشحن يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الشحن نتيجة الى الظروف العالمية.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب زيادة تكلفة تراخيص البرمجيات.
• ارتفاع الإيرادات (مصروفات) التشغيل الأخرى إلى تعديل المخصص الديون المشكوك فيها.
• ارتفاع المصروفات البنكية نتيجة إلى استخدام التسهيلات البنكية.