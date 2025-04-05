شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادلالسبت، 05 أبريل 2025 04:00 م
كشفت بيانات سوق الصرف، استقرار سعر الدولار الأمريكي وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
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