شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل السبت، 05 أبريل 2025 04:00 م

كشفت بيانات سوق الصرف، استقرار سعر الدولار الأمريكي وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

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