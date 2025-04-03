شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدة طرق يمكنك اتباعها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك داخل المنزل، ويقدم الخليج 365 لقرائه بعض الخطوات التي تساعد فى خفض قيمة الفاتورة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك مع دخول فصل الصيف.. وهى كالاتى:

أولا: الأجهزة الكهربائية

1- إطفاء الأجهزة غير المستخدمة: افصل التلفاز، الكمبيوتر، وشواحن الهواتف عند عدم الحاجة.

2- استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية: اختر الأجهزة المصنفة بكفاءة طاقة عالية (مثل A+ أو A++).

3- تقليل استخدام السخان الكهربائي: استخدمه فقط عند الحاجة، واضبط درجة الحرارة على 50-60 درجة مئوية.

ثانيا: تحسين استخدام الإضاءة

1- استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED: تستهلك طاقة أقل وتدوم لفترة أطول.

2- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية: افتح النوافذ واستخدم الستائر العاكسة للضوء لتقليل الحاجة للإضاءة النهارية.

3- اطفاء الأنوار غير الضرورية: اجعل هذه العادة جزءًا من الروتين اليومي.

ثالثاً: ضبط استخدام التكييف والتدفئة

1- ضبط درجة حرارة التكييف على 24-26 درجة مئوية: يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

2- تنظيف فلاتر التكييف بانتظام: يحسن كفاءة الجهاز ويقلل من استهلاك الطاقة.

3- استخدام العزل الحراري: تركيب نوافذ مزدوجة وستائر ثقيلة للحفاظ على درجة حرارة المنزل.

رابعا: الاستخدام الذكي للأجهزة المنزلية

1- تشغيل الغسالة والجلاية بحمولة كاملة: يقلل عدد مرات التشغيل ويوفر الطاقة والماء.

2- استخدام الميكروويف بدلًا من الفرن التقليدي: يسخن الطعام بسرعة ويستهلك طاقة أقل.

3- ضبط الثلاجة والفريزر على درجة حرارة مناسبة: (4 درجات مئوية للثلاجة و-18 للفريزر) لتوفير الطاقة.

خامسا: استخدام مصادر الطاقة البديلة

1- تركيب ألواح شمسية: لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة العامة.

2- استخدام السخانات الشمسية: لتسخين المياه بدلًا من السخانات الكهربائية.