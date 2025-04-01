شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4440 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

اكد خبراء الاقتصاد، أن الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ويعد أحد الأصول الأكثر متابعة من قبل المستثمرين.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 21 سعر 4440 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيه للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيه للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيه للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولار .. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولار من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.