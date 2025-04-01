الاقتصاد

ما هي الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة للشركات والمواطنين؟

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ما هي الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة للشركات والمواطنين؟

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القاهرة - سامية سيد - تختص البوابة المصرية للعمرة بتنظيم شئون رحلات العمرة، وتقديم الخدمات اللازمة لشركات السياحة، وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك على النحو التالي..

• طلب توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين.
• إنشاء برنامج العمرة.
• تسجيل بيانات المعتمرين.
• طلب مراجعة واعتماد برنامج العمرة.
• إصدار الكود التعريفي للمعتمر.

كما تقدم البوابة عدد من الخدمات للمواطنين، وذلك على النحو التالي:

• الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة المختصة بتنظيم رحلات العمرة.
• الاستعلام عن حالة الحجز.

 

البوابة المصرية للعمرة
https://umrah.eg/home

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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