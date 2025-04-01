شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة للشركات والمواطنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختص البوابة المصرية للعمرة بتنظيم شئون رحلات العمرة، وتقديم الخدمات اللازمة لشركات السياحة، وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك على النحو التالي..

• طلب توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين.

• إنشاء برنامج العمرة.

• تسجيل بيانات المعتمرين.

• طلب مراجعة واعتماد برنامج العمرة.

• إصدار الكود التعريفي للمعتمر.

كما تقدم البوابة عدد من الخدمات للمواطنين، وذلك على النحو التالي:

• الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة المختصة بتنظيم رحلات العمرة.

• الاستعلام عن حالة الحجز.

البوابة المصرية للعمرة

https://umrah.eg/home