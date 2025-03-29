شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تنتظر أسواق الذهب عالميا وفى مصر.. بيانات مهمة تؤثر فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب سوق الذهب بعض البيانات المهمة ستؤثر في حركة الذهب بعد أن سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولارا للأونصة بعد أن وجد السعر دعم من ارتفاع الزخم الصاعد من جديد ليصبح مستهدف السعر عند المستوى 3100 جنيه للجرام.

وبعد هذه التطورات في البورصة العالمية تحرك سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29 مارس 2025 في التعاملات الصباحية، وسجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

وسجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 3070 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3086 دولاراً.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.





تنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة.

من المتوقع أيضًا أن يكون تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفع بشكل أكبر فوق الهدف السنوي البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. ويقلل ثبات التضخم من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه البنك خلال اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أكد توم باركين رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن السياسة النقدية الحالية المقيدة بشكل معتدل للبنك الفيدرالي مناسبة، بالنظر إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين والتغيرات السريعة في سياسات الحكومة الأمريكية.