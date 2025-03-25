شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في أسعار الأسهم الأمريكية بعد تراجع 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، مع بدء أسبوع التداول الجديد بعد تراجعها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 8ر1%، ليبدأ أول مكاسب أسبوعية بعد 4 أسابيع من التراجع.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4ر1%، في حين وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر2% في ختام التعاملات.

وقال روس مايفيلد المحلل في شركة بيرد: "كانت السوق مهيأة للاستجابة بشكل جيد إذا تراجعت الإدارة عن بعض تهديدات التعريفات الجمركية أو حتى قدمت مخارج للتوترات، وهذا هو ما نراه هنا".

مخاوف تداعيات الحروب التجارية

ورغم ارتفاعه اليوم، ما زال مؤشر ناسداك أقل بنسبة 9ر1% عن مستواه في بداية العام الحالي، بسبب المخاوف من تداعيات الحروب التجارية التي يمكن أن تشعلها الرسوم الجمركية التي يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات.



ومازالت سوق الأسهم الأمريكية تركز على على كيفية تأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، في نهاية المطاف، على التضخم وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.وشهدت الأسهم موجات من الأمل والقلق مع الإعلان عن تعريفات، جرى تطبيقها أو إلغاؤها.كما يمكن تخفيف حدة الموجة الجديدة من التعريفات الجمركية، المقرر تطبيقها في 2 أبريل أو إلغائها قبل دخولها حيز التنفيذ.