الاقتصاد

ارتفاع كبير في أسعار الأسهم الأمريكية بعد تراجع 4 أسابيع

0 نشر
أ ب - نيويورك 0 تبليغ

ارتفاع كبير في أسعار الأسهم الأمريكية بعد تراجع 4 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في أسعار الأسهم الأمريكية بعد تراجع 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، مع بدء أسبوع التداول الجديد بعد تراجعها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 8ر1%، ليبدأ أول مكاسب أسبوعية بعد 4 أسابيع من التراجع.
كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4ر1%، في حين وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر2% في ختام التعاملات.
وقال روس مايفيلد المحلل في شركة بيرد: "كانت السوق مهيأة للاستجابة بشكل جيد إذا تراجعت الإدارة عن بعض تهديدات التعريفات الجمركية أو حتى قدمت مخارج للتوترات، وهذا هو ما نراه هنا".

مخاوف تداعيات الحروب التجارية

ورغم ارتفاعه اليوم، ما زال مؤشر ناسداك أقل بنسبة 9ر1% عن مستواه في بداية العام الحالي، بسبب المخاوف من تداعيات الحروب التجارية التي يمكن أن تشعلها الرسوم الجمركية التي يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات.

أسعار الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا كبيرًا في ختام تعاملات - وكالات

ومازالت سوق الأسهم الأمريكية تركز على على كيفية تأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، في نهاية المطاف، على التضخم وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.
وشهدت الأسهم موجات من الأمل والقلق مع الإعلان عن تعريفات، جرى تطبيقها أو إلغاؤها.
كما يمكن تخفيف حدة الموجة الجديدة من التعريفات الجمركية، المقرر تطبيقها في 2 أبريل أو إلغائها قبل دخولها حيز التنفيذ.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا