الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض عالميًا

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين، وسط توقعات بزيادة المعروض من النفط الروسي في الأسواق العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 32 سنتًا، ما نسبته 0.44%، لتصل إلى 72.48 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5%، ما يعادل 34 سنتًا، ليصل إلى 68.62 دولارًا للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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