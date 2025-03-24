شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين، وسط توقعات بزيادة المعروض من النفط الروسي في الأسواق العالمية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 32 سنتًا، ما نسبته 0.44%، لتصل إلى 72.48 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5%، ما يعادل 34 سنتًا، ليصل إلى 68.62 دولارًا للبرميل.