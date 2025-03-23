الاقتصاد

«تداول»: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بـ952.7 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تداول»: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بـ952.7 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بـ952.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول ، إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية 952.7 مليون ريال لانتهاء أجله.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

أخبار متعلقة

 

ارتفاع أرباح «منزل الورق» إلى 17.88 مليون ريال في 2024
تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«دله الصحية»
وأعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين، وكما يلي تفاصيلها:
- إلغاء إدراج الإصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول: 5281) بقيمة إجمالية تبلغ 952,734,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا