شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بـ952.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية، إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية 952.7 مليون ريال لانتهاء أجله.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
وأعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين، وكما يلي تفاصيلها:
- إلغاء إدراج الإصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول: 5281) بقيمة إجمالية تبلغ 952,734,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
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- إلغاء إدراج الإصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول: 5281) بقيمة إجمالية تبلغ 952,734,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.