شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الحديثة» توقع اتفاقية توريد خطوط إنتاج لمصنع أعلاف حيوانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المطاحن الحديثة اتفاقية توريد خطوط إنتاج لمصنع أعلاف حيوانية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا ومحليا في مجال تصنيع وإنشاء مصانع الأعلاف.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مصنع الأعلاف في منطقة مكة المكرمة في محافظة الجموم.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في وقت سابق في ديسمبر 2024 على الاستثمار بقيمة 150 مليون ريال في إنشاء مصنع جديد للأعلاف في موقع الشركة في محافظة الجموم بطاقة إجمالية تصل إلى 422 ألف طن من الأعلاف سنويا بنوعيها أعلاف الدواجن والماشية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مصنع الأعلاف في منطقة مكة المكرمة في محافظة الجموم.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في وقت سابق في ديسمبر 2024 على الاستثمار بقيمة 150 مليون ريال في إنشاء مصنع جديد للأعلاف في موقع الشركة في محافظة الجموم بطاقة إجمالية تصل إلى 422 ألف طن من الأعلاف سنويا بنوعيها أعلاف الدواجن والماشية.