الاقتصاد

«المطاحن الحديثة» توقع اتفاقية توريد خطوط إنتاج لمصنع أعلاف حيوانية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المطاحن الحديثة» توقع اتفاقية توريد خطوط إنتاج لمصنع أعلاف حيوانية

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المطاحن الحديثة اتفاقية توريد خطوط إنتاج لمصنع أعلاف حيوانية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا ومحليا في مجال تصنيع وإنشاء مصانع الأعلاف.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن مصنع الأعلاف في منطقة مكة المكرمة في محافظة الجموم.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في وقت سابق في ديسمبر 2024 على الاستثمار بقيمة 150 مليون ريال في إنشاء مصنع جديد للأعلاف في موقع الشركة في محافظة الجموم بطاقة إجمالية تصل إلى 422 ألف طن من الأعلاف سنويا بنوعيها أعلاف الدواجن والماشية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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