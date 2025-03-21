شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع مع هبوط الأونصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجع محدود وقت نشر هذه السطور على خلفية هبوط سعر الذهب عالميا وبلغ سعر الجنيه الذهب 34320 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلة انخفاضها من أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة وسط ضغوط من قوة الدولار، حيث يراهن المتداولون على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير على المدى القريب. ولكنه يتجه إلى تحقيق ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3021 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3045 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2030 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

من جهة أخرى نجد أن الذهب يتجه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.6% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي هذا الأسبوع عند 3057 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع الذهب اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المستوى التاريخي الذي سجله يوم أمس، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي مما يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

ارتفع الدولار الأمريكي بسبب تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي ورسوم ترامب الجمركية.



