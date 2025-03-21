الاقتصاد

تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال فبراير 2025

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تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال فبراير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سمير

الجمعة، 21 مارس 2025 06:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى فبراير 2025 بلغت 12695.

وجاء من بينها ترخيص وتأمين 10703 سيارة وفى شهر فبراير 2025 بلغت تراخيص السيارات الكهربائية  569 سيارة .

كما رخصت بى واى دى 117 سيارة وفولكس فاجن 77 سيارة ومرسيدس 91 سيارة وبى ام دبليو 40 سيارة واكسبنج 28 سيارة ةتسلا 19 سيارة وزيكر 18 سيارة وروكس 16 سيارة ونيسان 13 سيارة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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