شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سميرالجمعة، 21 مارس 2025 06:00 ص
كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى فبراير 2025 بلغت 12695.
وجاء من بينها ترخيص وتأمين 10703 سيارة وفى شهر فبراير 2025 بلغت تراخيص السيارات الكهربائية 569 سيارة .
كما رخصت بى واى دى 117 سيارة وفولكس فاجن 77 سيارة ومرسيدس 91 سيارة وبى ام دبليو 40 سيارة واكسبنج 28 سيارة ةتسلا 19 سيارة وزيكر 18 سيارة وروكس 16 سيارة ونيسان 13 سيارة.
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