شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «زهرة الواحة» إلى 12 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة «الخليجية العامة» تتكبد خسائر بـ94.2 مليون ريال في 2024 «صندوق الخبير ريت» يوافق مبدئيا على عرض شراء أحد عقاراته

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 31.81% بسبب (أ) ارتفاع مصاريف النقل، (ب) خصومات البيع للعملاء.

- ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 15.47%.

- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة فى قيمة ذمم مدينة تجارية بنسبة 35.12%.

- انخفاض الأرباح من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 62.37%.

- ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 19.81%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ10,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 22.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 45 هللة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة في عام 2024 بنسبة 64% إلى 12 مليون ريال، مقابل 33.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافى الربح وذلك بسبب:- انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 4.86% متاثر بانخفاض قيمة مبيعات قطاع مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بنسبة 6.77%.- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 31.81% بسبب (أ) ارتفاع مصاريف النقل، (ب) خصومات البيع للعملاء.- ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 15.47%.- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة فى قيمة ذمم مدينة تجارية بنسبة 35.12%.- انخفاض الأرباح من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 62.37%.- ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 19.81%.وأوصى مجلس إدارة الشركة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ10,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 22.5 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 45 هللة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.