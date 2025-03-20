شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. متى يحدث تراجع فى الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 مارس 2025 خلال التعاملات الصاحية وسط تغيرات ملحوظة في سعر البورصة العالمية فوق مستويات 3040 دولارًا



أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

سعر الذهب في مصر أمس الأربعاء شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر عيار 21، الأكثر رواجًا في مصر، مستوى 4270 جنيهًا. هذا الارتفاع يأتي في سياق تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للذهب في البورصة العالمية، حيث قرب سعر الأونصة من 3050 دولارًا.

هذا الارتفاع في سعر الذهب يعكس التقلبات في السوق العالمي وتأثيرها على الأسواق المحلية. يُعتبر الذهب من الأصول الثمينة التي تُعتبر بمثابة حماية ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.