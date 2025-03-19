شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 4285 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء بعد ارتفاع إلى مستويات تجاوزت 4280 جنيهًا لـ عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، وسط تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للذهب في البورصة العالمية قرب 3050 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4897 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4285 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3672 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34280 جنيه.



ارتفاع سعر الذهب العالمي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب المحلي خلال هذه الفترة وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، وذلك في ظل غيار عوامل التسعير الأخرى وضعف تأثيرها على الذهب المحلي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية يشهد تغيرات ولكنها تغيرات تدريجية في نطاقات محددة بعيداً على القفزات السعرية الحادة، وهو ما يجعل تأثيره محدود على عملية تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرة نجد أن المعروض المتزايد من الذهب في مقابل الطلب الضعيف على الشراء بسبب ارتفاع سعر الذهب يجعل عامل العرض والطلب غير مؤثر أيضاً على تسعير الذهب بشكل كبير، ليبقى العامل الأساسي وراء حركة الذهب حالياً هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع تاريخي جديد خلال تداولات اليوم قبل أن يتراجع بشكل طفيف حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم بالإضافة إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على تراجع طفيف قبل أن يعود إلى التداول عند أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس عند 4275 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا في ظل ترقب السوق المحلي لتحركات السوق العالمي الذي يشهد تسجيل مستويات تاريخية.

ارتفع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3045 دولار للأونصة، ليبقى بالقرب من المستوى 3050 دولار للأونصة الذي يعتبره البعض مستوى دعم لهذه المنطقة واختراقه الناجح قد يدفع السعر إلى المستوى 3100 دولار للأونصة، بينما في المقابل تترقب الأسواق لإمكانية دخول السعر في تصحيح سلبي بسبب تشبعه بالشراء.

أما عن السعر المحلي:

سجل الذهب المحلي عيار 21 مستوى تاريخي جديد عند 4275 جينه للجرام ليستمر السعر في التداول عند هذا المستوى حاليا وسط ترقب للحركة القادمة للسعر وهل سيدخل في تصحيح سلبي أم يستمر في الارتفاع واستهداف المستوى 4300 جنيه للجرام.