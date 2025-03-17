شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

المعاملات الفورية والمعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، واقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما يتجه تركيز السوق نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 2997.84 دولارًا للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3006.10 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 33.79 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6 في المئة إلى 987.30 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 973.50 دولارًا.