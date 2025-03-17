الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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  • ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، واقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما يتجه تركيز السوق نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع.

المعاملات الفورية والمعادن النفيسة

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 2997.84 دولارًا للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3006.10 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 33.79 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6 في المئة إلى 987.30 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 973.50 دولارًا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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