شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بـ 3 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تُغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.247 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.15%؛ ليصل إلى مستوى 31338.34 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 0.97%؛ ليبلغ 8872.19 نقطة.شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 0.72% ليصل إلى 12298.25 نقطة.