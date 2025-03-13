الاقتصاد

أسواق الأسهم.. تعرف على نتائج البورصة في لندن وموسكو

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واس - لندن/ موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.05 في المئة.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 4.30 نقاط، ليصل عند مستوى 8545.27 نقطة.
الأسهم البريطانية - أرشيفية اليوم

بورصة موسكو

فيما أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 65.14 نقطة، ما نسبته 2.05 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3118.83 نقطة.
مؤشرا بورصة موسكو - مشاع إبداعي
بورصة موسكو - مشاع إبداعي

وأنهى مؤشر RTS تداولاته متراجعًا بنسبة 2.04 في المئة، ما يعادل 23.67 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل عند مستوى 1134.28 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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