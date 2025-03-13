شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تعرف على نتائج البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.05 في المئة.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 4.30 نقاط، ليصل عند مستوى 8545.27 نقطة.فيما أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 65.14 نقطة، ما نسبته 2.05 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3118.83 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته متراجعًا بنسبة 2.04 في المئة، ما يعادل 23.67 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل عند مستوى 1134.28 نقطة.