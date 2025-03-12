شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب بعد يومين من التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع الدولار إلى أقل مستوياته منذ شهور، في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي التي أدت إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم الأمريكية وزيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

ارتفعت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المقررة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50%؛ ردًا على زيادة قرار إقليم أونتاريو الكندي فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات الكندية.

الدولار إلى أقل مستوياته

وفي سوق الصرف، تراجع الدولار إلى أقل مستوياته منذ 5 شهور، ووصل مؤشر قيمة الدولار إلى 25ر103 نقطة، متراجعًا بنسبة 6ر0% عن مستواه أمس الأول، ما أسهم في ارتفاع سعر الذهب.

وأنهى الذهب تعاملات الثلاثاء بارتفاع قدره 90ر21 دولار أي بنسبة 76ر0% إلى 90ر2912 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

ارتفاع الفضة والنحاس

وارتفع سعر الفضة بمقدار 613ر0 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 888ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 0910ر0 دولار، أي بنسبة 2% تقريبًا إلى 7305ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.