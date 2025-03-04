شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وفقد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 96ر 688 نقطة، أو ما يعادل 82ر1%، ليصل إلى 51ر37096 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 57ر32 نقطة، أو 19ر1%، ليصل إلى 99ر2696 نقطة.