شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 8 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق متراجعة والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 119.8 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87 في المئة ليصل إلى مستوى 30654.92 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.96 في المئة ليبلغ 8635.15 نقطة.وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.59 في المئة ليصل الى 11904.2 نقاط.