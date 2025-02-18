شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 49.46 نقطة، ما نسبته 1.49%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3258.95 نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 15.87 نقطة، أي بنسبة 1.39%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1123.98 نقطة.إلى ذلك، حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.12 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.4347 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر ضرف اليورو الرسمي بمقدار 92 كوبيكًا، ليصل إلى 95.8048 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليون الصيني بمقدار 13 كوبيكًا، ليبلغ 12.4935 روبلًا.