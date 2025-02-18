الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على تراجع

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 49.46 نقطة، ما نسبته 1.49%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3258.95 نقطة.
بدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 15.87 نقطة، أي بنسبة 1.39%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1123.98 نقطة.
بورصة موسكو - مشاع إبداعي

سعر صرف الروبل

إلى ذلك، حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.12 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.4347 روبلًا.
البنك المركزي الروسي - رويترز

وفي الوقت ذاته، رفع سعر ضرف اليورو الرسمي بمقدار 92 كوبيكًا، ليصل إلى 95.8048 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليون الصيني بمقدار 13 كوبيكًا، ليبلغ 12.4935 روبلًا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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