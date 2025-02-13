شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعا بحركة النقل.. أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في 2025 و2026 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للشهر الثاني على التوالي نمو الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بشكل خاص بالنقل وزيادة الحركة الجوية.

وبحسب تقرير مجموعة الدول النفطية الذي يراجع توقعات أوبك شهريًا بحسب الوضع المنشور اليوم الأربعاء، سيستهلك العالم 105,1 مليون برميل يوميًا في عام 2025 مقابل 103,75 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

وتوقعت أوبك أن يرتفع الاستهلاك طوال عام 2025، ليصل إلى 104,2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من هذا العام.

وقدرت أن يبلغ الاستهلاك العالمي 106,6 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

نمو الطلب مدفوع بالنقل

أشارت أوبك إلى أن نمو الطلب سيكون مدفوعا بالنقل، مع طلب كبير على النقل الجوي وتزايد ملحوظ في النقل البري.

وأضافت المنظمة أن الطلب سيعتمد أيضًا على "القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية".



وتسجل هذه الزيادة بشكل خاص في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي من المتوقع أن يزيد طلبها بمقدار 1,3 مليون برميل يوميًا، لا سيما الصين والهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

0,1 مليون برميل يوميًا

وتستحوذ بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على حصة ضئيلة من هذه الزيادة، تقدر بنحو 0,1 مليون برميل يوميًا فقط.

وأعلن تحالف أوبك بلاس في مطلع فبراير الحالي أنه سيحافظ على جدول زيادة إنتاج الدول المنضوية فيه من الخام تدريجا اعتبارًا من أبريل.

وتقضي الخطة الحالية بطرح دفعة أولى مقدارها 2,2 مليون برميل يوميًا في السوق تدريجيًا اعتبارًا من أبريل، بمعدل 120 ألف برميل إضافي يوميًا كل شهر لمدة 18 شهرًا.