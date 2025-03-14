شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 13.. شواهي تسرق الكنوز الأربعة الحقيقة وتقتل الشيخ عبد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 13 سرقة شواهي "نور" للكنوز الأربعة من بيت جودر، حيث تنكرت نور "شواهي" في ملابس دلالة بدوية وقامت بتخدير زوجة جودر، وسرقت الكنوز.

فيما قام جودر بالتعاون مع الشيخ عبد الله الحطاب "عبد العزيز مخيون"، بوقف تفعيل الكنور وذلك بسبب كتاب الطلاسم وخطط الشمردل لمنع وصول الشمعيين للكنوز وتفعيلها.

وشهدت الحلقة مقتل الشيخ عبد الأحد على يد شواهي "نور"، بعدما حاولت أن تجبره على الحديث والإفصاح عن طريقة تفعيل الكنوز لكنه مات أثناء تعذيبها له.

يعرض مسلسل جودر 2 الحلقة 13، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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