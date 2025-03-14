شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 13.. القبض على وليد فواز بعد سرقته جراب الطعام وجودر يسامحه والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 13 القبض على سالم "وليد فواز" بعد سرقته جراب الطعام، وذهب جودر لشقيقه ليعاتبه ويعرف منها لماذا سرق الجراب، ليخبره فواز أنه يكرهه وحرق دكانه يوم فرحه وحاول طوال الوقت تدميره وقتله ولكنه لن يفلح.

وأخبر جودر شقيقه سالم أنه لم ولن يستطيع كره أبدا رغم ظلمه له، وكان دوما يعول على أنه في يوم من الأيام سيعود شقيقه عما يقوم بفعله، وقام جودر بمسامحة شقيقه وفتح صفحة جديدة.

وشهدت الحلقة قتل جوهرة " تارا عماد" لعاكف "مجدي بدر"، وذلك بعدما اكتشفت تحالفه مع شواهي، والذي اتفق معها على أن يأخذ جوهرة جارية له بعد قبض شواهي على والدها "الشيخ عبد الأحد".

مسلسل جودر 2 الحلقة 13 شهد أيضا رضوخ الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" لشواهي "نور"، حيث أخبرها بمكان الكنوز التي يحتفظ بها لدي جودر "ياسر جلال"، وذلك بعدما هددته شواهي بذبح ابنته جوهرة "تارا عماد".

يعرض مسلسل جودر 2 الحلقة 13، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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