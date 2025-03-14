شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن "الدراجات النارية" بلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19151 مركبة متنوعة.

وجاء من بينها 1716 دراجة موديل 2022 و1236دراجة نارية موديل 2023 و3690 موديل 2024 و12508موديل 2025 ودراجة موديل 2026.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر فبراير 2025 قد أوردت في تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 36944 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة 2026.