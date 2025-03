شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام: مشهد وفاتى هو أصعب مشاهد مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب معتز هشام في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن أصعب مشاهده فى في مسلسل ولاد الشمس، الذى يقوم ببطولة النجمين أحمد مالك وطه دسوقي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON و ON دراما و CBC و CBC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

حيث صرح هشام قائلا:" لم تكن هنالك مشاهد صعبة صريحة، بسبب مذاكرتى المستمرة طوال فترة العمل على العمل ولكن كانت هناك بعض الأشياء التي لم أكن أفهمها، وكنت اسأل المخرج شادى عبد السلام والمؤلف مهاب طارق بشكل روتينى".

وتابع هشام قائلا:" كان مشهد الموت صعبا بالنسبة لى، وتهيئة الأجواء لتصويره، ويومها تجنبت الجميع للوصول إلى أحساسى بالشخصية في هذا اليوم خاصة، وردود الفعل التي حصلت عليها كانت مرضية بالنسبة لى، خاصة أن الجميع كان في حالة خوف".

وأشار هشام قائلا:" من أصعب الرسائل التى وصلتنى كانت من فتاة أخبرتنى أن والدها توفى من خمس سنوات، ولكنها لم تتمكن من البكاء، لكنها بكت بشدة بسبب هذا المشهد".



يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

