عاجل: تسلل وتبادل إطلاق نار على الحدود الأردنية الإسرائيلية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أنه تمكن من تحديد واعتقال عدد من المشتبه بهم الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الحدود الأردنية واشتبكوا في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المشتبه بهم، قبل اعتقالهم، اقتربوا من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بطريقة شكلت تهديدا. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن القوات ردت على التهديد بإطلاق النار.

كما أشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى وقوع إصابات نتيجة تبادل إطلاق النار. إلا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من ناحيتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 8 أشخاص تسللوا من الأردن إلى منطقة بيت شان، ووفق هيئة البث، فإن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اثنين من المتسللين، وألقت القبض على الآخرين.

وفي حادثة مشابهة، اعتقلت قوات الدفاع الإسرائيلية مشتبهين بعد عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية من الأردن بالقرب من الحدود في منطقة البحر الميت في شباط (فبراير) الماضي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المشتبه بهم نُقلوا إلى قوات الأمن لاستكمال الإجراءات. ولم تُبلغ عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وجاء ذلك بعد أن رصد جيش الاحتلال في وقت سابق مسارات مشبوهة قرب الحدود، يشتبه في أنها مرتبطة بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، كما نقلت "جيروزاليم بوست" عن الجيش الإسرائيلي.