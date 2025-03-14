المراهقة أندرييفا تركز على مبارياتها بدلا من التصنيف

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : تتقدم الروسية الشابة ميرا أندرييفا بسرعة فائقة في تصنيف محترفات كرة المضرب، لدرجة أن ابنة السابعة عشرة لم تعد مهتمة برصد موقعها المميز.

دخلت قائمة العشر الأوليات (وصلت إلى المركز التاسع) بعد تتويجها بلقب دوري دبي الشهر الماضي، عندما أصبحت أصغر لاعبة تحرز إحدى دورات الألف لدى السيدات، متفوقة في طريقها على النجمتين البولندية إيغا شفيونتيك والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

كانت مصنفة في المركز الحادي عشر عندما وصلت إلى دورة إنديان ويلز المقامة راهنا في الولايات المتحدة، لكن بعد فوزها مجددا على ريباكينا ثم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا وبلوغها نصف النهائي، ستعود إلى نادي العشر الأوليات.

لم تكن مدركة لذلك، لأنه خلافا للعام الماضي، عندما وعدت بأنها ستشتري كلبا إذا دخلت نادي العشرين الأوليات، لم تكن تولي اهتماما كبيرا للتصنيف.

قالت اللاعبة الشابة "كنت أتابع التصنيف المباشر من قبل، لأني كنت ألعب من أجل كلب. لذا، وبعد كل مباراة، كنت أتحقق من التصنيف المباشر للتأكد من ذلك".

بعد فوزها على البولندية ماغدا لينيت في تشرين الأول/أكتوبر، دخلت نادي العشرين، لكن أندرييفا لا تزال غير متأكدة من نوع الكلب الذي ستحصل عليه.

تابعت "أفكر في الحصول على لابرادودل صغير جدا. سيكون مزيجا بين لابرادور وبودل. لذا سيكون أصغر من النسخة الصغيرة أصلا. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يولد الكلب الذي أغرب به".

في غضون ذلك، لا تركز كثيرا على تصنيفها بل "على المباراة التي أخوضها".

ستحظى بفرصة لتحقيق مفاجأة جديدة، عندما تواجه شفيونتيك في نصف نهائي إنديان ويلز، رغم انها مدركة بأن فوزها غير المتوقع في دبي "لا يمنحني أية أفضلية (الجمعة)".

قالت المراهقة التي تعتبر بطل التنس السابق السويسري روجيه فيدرر ونجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس بمثابة قدوة لها، إنها بدأت تأخذ التنس أكثر على محمل الجد "عندما كنت صغيرة، كنت أرغب بالاستمتاع. لكن بدأت الآن ألاحظ بأن الأمور تأخذ منحى أكثر جدية".