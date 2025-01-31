شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط عقب قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار، التي تنتهي يوم الجمعة، 38 سنتًا إلى 77.25 دولارا للبرميل، وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطًا 76.23 دولارا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا إلى 73.22 دولار للبرميل.